批评《长津湖》威胁世界 抖音影评人被封号

继中国前知名媒体人罗昌平嘲讽电影《长津湖》而被刑事拘留后，有抖音影评人也因为发表“长津湖一类电影是在威胁世界”等相关言论，而被抖音平台封禁，相关视频也无法查看。

《星岛日报》昨天报道，抖音昵称为“米路哲光影业”的用户，以“狂欢的背后，不可忽视的危机感”为名发表关于《长津湖》的视频指出，“自己突然间想到一个问题：在当下的世界环境中，大规模的战争可能不会再出现，但小规模的摩擦可能难以避免。”

米路哲光影业也说：“在这种情况下，我们的电影《长津湖》的出现，频繁的抗战影片的出现，是否是在向世界传达着一种不够友好、不够维稳的这样的一种意识形态？它里面是不是包含有威胁的意味呢。”

这番言论引起一些中国网民批评。有网民质问：“拍中国军人保家卫国的电影怎么就需要反思了？”还有网民拿美国举例反问：“美国拍那么多战争片是在威胁全世界吗？”

不过报道指出，疑似涉事影评人事后解释，自己在制作视频时“没有完全想好措辞”，而且不足一分钟的视频也无法代表个人立场。她还称，自己在观看《长津湖》时曾感动流泪。

10月6日，曾揭发国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男等腐败官员的罗昌平，在微博发文嘲讽《长津湖》剧情。

他说：“半个世纪之后国人少有反思这场战争（朝鲜战争）的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。”“沙雕”一词因为音同某粗语，在网上也被赋予了滑稽、搞笑和愚蠢的含义。

此举不但引来中国官媒批评，罗昌平的微博也被禁言。随后，海南警方更依涉嫌“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”对他采取刑事拘留。