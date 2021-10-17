新歌疑批“小粉红” 黄明志与陈芳语作品在大陆全面下架

活跃于台湾娱乐圈的歌手黄明志与陈芳语，据报因合唱内容疑似批评“小粉红”等的歌曲《玻璃心》，导致两人的作品被中国大陆的影音平台全面下架、禁播。

马来西亚歌手黄明志与澳大利亚歌手陈芳语合唱的歌曲《玻璃心》，前天（15日）在各大串流平台上架后，马上在社交媒体面簿、Instagram等被网民热传。

在《玻璃心》的音乐视频中，歌手服装、道具、场景布置等方面都充斥著粉红色，不少网民解读，这些元素明显直指“小粉红”。

其中，歌词中的一句：“说的话，你从来都不想听，却又滔滔不绝出征反击，不明白，到底辱了你哪里，总觉得世界与你为敌”，也被网民视为直接向小粉红开炮。

网络资料显示，小粉红是中国大陆近年来急速冒起的群体，泛指以网络为主要活动领域的年轻一代民族主义者。

歌曲内容除了被指批评小粉红，还提到了“狗肉”、“蝙蝠”等，以及“撒币”等含有粗口意味的词语。对此，不少网民指出，这首歌曲游走在“辱华”边缘。

据台媒中央社报道，黄明志早在8月对阿富汗塔利班提出“八项建议”并暗讽大陆后，微博帐号就被关闭；他为了《玻璃心》开通的微博新帐号昨天也被关闭。陈芳语已停止更新的微博则被封。

同时，黄明志、陈芳语的作品昨天也被QQ音乐、网易音乐云、酷我音乐、腾讯视频等影音平台全面下架或禁止播放。黄明志还被抖音、百度贴吧等平台全面移除内容。

陈芳语2012年因为代表作《爱你》走红后，原本在中国大陆也有粉丝团，但近年因为迭遭指控言行、作品挺“台独”等，大陆粉丝团已于2020年宣布停止运作。

而今年38岁的黄明志，他的身份除了是一名歌手，也身兼导演、演员等。不过，在大陆网民眼里，他的代表作，莫过于与歌手王力宏合唱的歌曲《漂向北方》。

这首歌曲于2017年3月在Youtube上架后，至今的点击率已有1.8亿次。