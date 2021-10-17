欧洲驻台机构呼吁放宽边境管制

欧盟、德国、法国等驻台机构指出，台湾边境管制措施影响在台企业的运作及人员交流，呼吁台政府放宽边境管制。

据台湾中央社报道，台湾自今年5月19日起，暂缓未持有有效居留证的境外人士入境，若有紧急事由必须来台，必须经中央流行疫情指挥中心专案许可。

随着疫情趋缓，指挥中心9月13日松绑相关措施，但也只开放已完成结婚程序的台湾人外籍配偶及其外籍未成年子女于边境严管期间申请入境。

法国在台协会表示，台湾暂停对外核发签证，对在台法国企业的运作造成冲击，特别是在员工轮调方面，无法引进关键计划所需的外国专家。

德国在台协会也说，在台的德国公司确实需要专家来台协助日常业务营运及推动新的计划。除了产业界，欧洲学校德语部有三名新聘教师因家人无法同行，迄未来台就任。

欧洲经贸办事处则指出，欧盟作为台湾最大的境外投资者，为台湾制造就业机会，而边境管制措施对在台欧洲企业产生负面影响，引入人员及其家人来台的难度超过以往，期盼台湾采取更弹性的措施，恢复与外界的正常往来。

台中央流行疫情指挥中心昨天（16日）回应说，企业若有外籍技师来台工作的需求，可由主管机关向指挥中心提出专案申请，入境后须依规定进行14天居家检疫。

庄人祥强调，若企业希望缩短外籍技师居家检疫天数，则须由主管单位提出防疫计划，经审核通过才可缩短检疫。