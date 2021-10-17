微信治理视频号“无下限博眼球”直播行为

中国互联网巨头--腾讯控股旗下微信周五称，6月1日至今微信平台对无下限博眼球的低俗直播内容持续进行处理，累计处置超过1.2万个直播间，对超过5900个主播帐号扣除信用分并追加帐号级别处罚。

微信安全中心在官微称，自视频号直播功能上线以来，有少部分主播为了博取眼球、诱导用户进行打赏，无下限地开展低俗直播。“此类内容不仅在观感上非常不堪，向观众传递负面扭曲的价值观，更存在着低俗擦边、侵犯他人合法权益等明确违规行为。”

“平台将持续对各种低俗、无下限博眼球的直播行为进行严格把关并加大打击力度，从严处置违规帐号。”

据路透社报道，面对持续、严厉的中国互联网监管政策，腾讯寻求在游戏、生态链“开放”等各方面符合监管的要求。

微信9月中旬公告称，落实中国工信部对外联管理指导意见，将整体遵循如下外链开放原则：防止出现违反国家法律法规的行为；防止出现过度获取用户隐私、危害网络信息安全与数据安全的行为；防止出现过度营销、诱导分享等有损用户利益的行为；将更多选择权交给用户。

中国音像与数字出版协会9月底组织发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》，要求游戏企业认真制定具体执行方案和实施细则，全力做好各项防沉迷工作，腾讯、网易等213家游戏公司参与联合发起该公约。