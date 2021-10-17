台书籍称八国联军是“仁义之师” 香港诚品下架

香港诚品书店出售的《八国联军乃正义之师》一书，据报因内容提到八国联军是一支“因为人道危机而不得不兴的仁义之师”，而被民众向香港警方国安处举报。香港诚品书店目前已经全面下架此书。

《星岛日报》今天报道，有香港网民在社交媒体平台指诚品书店正在出售一本名为《八国联军乃正义之师》书籍，书中说八国联军是一支因为人道危机而不得不兴的仁义之师，对八国联军侵略中国的史实颠倒黑白，并美化西方列强的侵略。

报道引述香港民建联立法会议员葛珮帆说，陆续收到市民向她投诉有关书籍，“100几10个投诉都有，有人将封面和内容传给我，对于有人在香港公然售卖这种书，觉得好愤怒”。据她了解，已有人向警方国安处举报及向诚品书店投诉，估计该书已下架与书商收到投诉有关。

葛珮帆称，对于该书内容感到震怒，她指这是恶意歪曲历史、丑化中国。至于书籍内容是否违反《香港国安法》，她认为要视乎出版目的，例如是否为了煽动仇恨针对中国、背后是否涉及外国势力及资金，“当然有否违法不是我们说了就算，相信政府会调查清楚”。

尽管该书籍在台湾出版，但葛珮帆认为，在香港发行出售书籍并非“没王管”。她说，目前香港《淫亵及不雅物品管制条例》管辖内容有限，民众透过网络在境外购买“禁书”寄来香港是否违法，在法律上也不清晰，“如果现行法例管不到，就需要社会展开讨论日后如何处理类似的争议性刊物”。

葛珮帆希望出版界有创作自由，但她表示，见到内容过分、丑化中国历史的书籍出现，就绝对应该处理。

葛珮帆重申，《香港国安法》生效逾一年，条例清晰，鼓励当局与出版界加强沟通宣传，提醒法律底线。她强调，政府不可能就所有违法书籍列出黑名单，书商本身应具备守法意识。

《星岛日报》记者昨晚到位于太古城中心的诚品书店，尝试在历史书书架范围找寻《八国联军乃正义之师》不获，向职员查询时，起初回复说没货，记者要求协助以电脑寻找其它分店是否仍有此书出售，一名高级职员上前解释说此书昨天已下架，至于下架原因则不太了解。

据诚品书店官网的介绍，《八国联军乃正义之师》是台湾时报文化出版公司于今年7月20日出版。诚品线上目前仍在销售这本书。

《八国联军乃正义之师》的作者是刘淇昆，又名刘秉和，出生在北京。父母是杰出的知识分子，1957年“反右”运动中均被定为“极右”；后来赴香港定居，1988年移民加拿大，定居在温哥华。

刘淇昆毕业于加拿大兰加拉学院（Langara College）电脑专业。毕业后从事电脑软件设计、开发工作，直至退休。退休后，他不时在媒体从事时事评论。