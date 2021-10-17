台湾下周二起户外运动及拍照免戴口罩

台湾二级警戒延长至11月1日，但自下周二（19日）起室外从事运动，或室内外拍摄个人、团体照时，如无相关症状且与不特定对象均能保持社交距离，可免戴口罩；酒店等场所仍须关闭。

综合中时新闻网、《联合报》、中央社报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天在记者会上说，台湾疫情稳定，10月至今只有三起本土病例，且都属于旧案，但提升接种疫苗人数仍在努力进行中，经与相关单位沟通讨论及评估后，自10月19日至11月1日维持疫情警戒标准为第二级。

虽然疫情警戒维持，但部分口罩政策持续松绑，陈时中表示，除例外情形、外出全程佩戴口罩外，这次新增于室外从事运动，或于室内外拍摄个人、团体照时，如无相关症状且与不特定对象均能保持社交距离，可免戴口罩。

外出时应全程佩戴口罩，但符合以下情形者，得免戴口罩，于室外从事运动、于室内外拍摄个人或团体照时、农林渔牧工作者于空旷处，如田间、鱼塭、山林工作、于山林（含森林游乐区）、海滨活动。

陈时中说，上述场合得免戴口罩，但应随身携带口罩，如本身有相关症状或与不特定对象无法保持社交距离时，仍应戴口罩。外出时有饮食需求，能与不特定对象保持社交距离或有适当阻隔设备，得免戴口罩。

至于台湾何时可以降到一级警戒，陈时中说，要降一级，有多重条件在，目前为止打了一剂疫苗的覆盖率为62.11%，剂次人口比84.12%，换句话说，第二剂的覆盖率只有22％，相对还是低的。