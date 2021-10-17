康希诺：两剂灭活加强一剂吸入 抗体最高升300倍

中国康希诺生物公司发布吸入式冠病疫苗研究成果，临床数据显示，两剂灭活加强一剂吸入，中和抗体水平最高可上升300倍。

据澎湃新闻报道，康希诺生物股份公司首席科学官朱涛在第21届中国生物制品年会期间进行了《腺病毒载体疫苗研发历程——如何与病毒赛跑》的主题演讲。

在介绍吸入式腺病毒载体新冠疫苗克威莎加强免疫的临床数据解读时，朱涛提到，接种两剂灭活疫苗后6个月，序贯加强一剂克威莎吸入剂型，中和抗体水平相比加强之前升高250-300倍；若同源加强一剂灭活疫苗，中和抗体水平相比加强前升高30倍。

康希诺生物在其微信公众号上发文称，以吸入型腺病毒载体新冠疫苗进行异源序贯加强，相较第三针灭活疫苗加强更有优势，抗体升高倍数，约是以一剂灭活疫苗加强的7-8倍。另外，吸入序贯免疫可获得针对原型株、Alpha、Beta、Gamma、Delta株的高效中和抗体。

文章还提到，数据显示，接种两针次灭活新冠疫苗后，用不同疫苗加强免疫，腺病毒载体疫苗加强效果最好，mRNA疫苗效果接近腺病毒载体，灭活或者亚单位疫苗加强显著低于腺病毒和mRNA疫苗，其中和抗体水平差异接近10倍。

对于雾化吸入式疫苗的有效性，12日晚间，江苏省疾控中心副主任、临床疫苗专家朱凤才在一次分享中也提到，雾化吸入可获得粘膜免疫、细胞免疫、体液免疫“三重保护”，在病毒入侵位置预防感染和阻断传播，保护自己也保护他人。雾化吸入新冠疫苗在加强、序贯免疫效果显著，适用于风险人群的大规模加强免疫。

