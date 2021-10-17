台立委黄国书认曾是国民党线民 宣布退出民进党

对于早前被指在学生时期曾是国民党线民，台湾民进党立委黄国书今天在社交媒体上承认此事，并称自己将退出民进党及党团运作，不再寻求连任。

《自由时报》昨天报道黄国书在学生时代曾是国民党线民并遭民进党新潮流系除名一事，在地方政坛投下震撼弹，黄国书今天凌晨在面簿贴文指出，“这段过往发生在戒严时期，迫于无奈，也跟当事人表达愧歉”。

黄国书说，大学时认识了反对运动的朋友，开始关心台湾的政治社会问题。当时，他只有20初头岁，不知何时被情治人员盯上，后来被找约谈，告知他和政治叛乱犯交往会有麻烦，针对政治犯和学运人士，当局可能会有进一步迫害行动，如果可以协助提供情资，将会有保护伞，也会让侦搜对象和往来学生免于不测。

黄国书说，在几次约谈下，他相信了这位情治人员的说法，在其胁吓下，他同意其要求，“当时的想法只是希望大家都平安”。

他并说：“从政后我努力工作，致力推动台湾本土历史文化的重建，算是对当时犯错的内心救赎。过去的历史错误无法挽回，但仍希望可以为台湾社会奉献心力......即日起，国书将退出民进党、退出党团运作，而选民服务的工作仍将持续，在本届任期届满后，本人将不再寻求连任。”

据中时新闻网报道，民进党发言人颜若芳今天说，民进党表示尊重黄国书所说明的内容，也支持他勇于面对历史的态度。

颜若芳指出，在过去国民党执政实行戒严的时期，类似像是黄国书这样的年轻人，无论何种原因而做了不该做的事，成为威权体制控制的一份子相当多，同时也背负良心的谴责；她强调，这就是国民党的威权体制在台湾历史上所留下的伤害。