美加军舰通过台海 解放军：勾连挑衅性质恶劣

美军昨天表示，美国导弹驱逐舰“杜威号”与加拿大护卫舰“温尼伯号”上周航行通过台湾海峡。这是美军近年来首次联合他国军舰通过台海；中国解放军对此指出，“美加勾连挑衅、搅局滋事、性质恶劣，严重危害台海和平稳定”。

据中国央视报道，解放军东部战区新闻发言人、陆军大校施毅昨天说，美国杜威号导弹驱逐舰、加拿大温尼伯号护卫舰上周五（15日）过航台湾海峡。解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。

施毅并说，美加勾连挑衅、搅局滋事、性质恶劣，严重危害台海和平稳定。他强调，台湾是中国领土一部分。战区部队时刻保持高度戒备，坚决反制一切威胁挑衅。

据路透社报道，美军昨天表示，美军阿利伯克级导弹驱逐舰杜威号上周四、周五（14日、15日）与加拿大皇家海军哈利法克斯级护卫舰温尼伯号一同通过台海。

美军也说：“杜威号与温尼伯号通过台海，展现出美国与盟友、伙伴对自由开放印太地区的承诺。”

中国智库“南海战略态势感知”上周五（15日）曾贴文指出，据卫星影像显示，15日上午10时许，台湾海峡南口发现美军一艘阿利伯克级驱逐舰和加海军一艘哈利法克斯级护卫舰正向北航行，“推测正在联合进行穿越台湾海峡行动”。

贴文并称，若推测属实，“这将是近年来美军首次联合他国军舰穿越台湾海峡”。

