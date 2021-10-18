法国著名汉学家汪德迈逝世 享年93岁

法国著名汉学家汪德迈（LéonVandermeersch）当地时间10月17日在巴黎因病逝世，享年93岁。

据中新社报道，法国首任汉语总督学白乐桑等法国汉学界人士确认了汪德迈逝世的消息。

据报道，汪德迈一生致力于法中文化交流，长期从事中国文化研究，在中国儒学、古代社会制度和中国思想史方面成就卓著，在中法两国都负有盛名。

汪德迈生于1928年1月，他于上世纪40年代在巴黎的东方语言学院学习中文、越南文，随后前往越南和日本学习和工作。上世纪60年代，汪德迈在香港师从国学大师饶宗颐，向他学习中国古文字学和语言学。

汪德迈1966年创办第一个法国外省大学的中文教学机构，随后担任巴黎第七大学中文系主任。他于1979年至1993年在法国高等研究院讲授儒家思想史。

汪德迈生前撰写并发表大量与中国文化、中国思想等相关的著作，已翻译成中文的著作包括《新汉文化圈》《中国文化思想研究》《中国思想的两种理性》等。中国大百科全书出版社还推出了《汪德迈全集》。

法兰西学院于2019年设立“汪德迈中国学奖”，这是法兰西学院历史上首次设立“中国学奖”，也被认为是300年来法国汉学史上的首例。该奖项以汪德迈的名字命名，在世界范围颁发，系终身成就奖。