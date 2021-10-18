台调查：蔡英文处理两岸关系满意度跌至四成

根据台湾《联合报》的最新两岸关系年度大调查，台湾民众对总统蔡英文处理两岸关系的满意度进一步下滑，满意度从去年的48%，下滑至今年的40%；不满意度则从去年的40%，上升至今年的48%。

《联合报》今天（18日）公布“两岸关系年度大调查”，受访的台湾民众就两岸政治、军事、外交、经贸及社会五大面向，以1至10分进行评估，1至4分代表两岸关系友善或互利，5至6分代表关系和缓，7至10分代表两岸关系紧张或出现竞争状态。此次调查在9月15日至21日展开，共调查了1024名台湾成年人。

调查发现，社会方面的平均分数为5.8分，虽然比去年的5.7稍微上升，但是这是五个方面中，受访台湾民众认为最为和缓的领域。有二成五的众觉得两岸民间关系热络，四成三认为关系和缓，二成八感觉双方关系低迷。

外交部分是民众认为最为紧张或出现紧张状态的领域，平均分数7.4。六成受访者认为两岸外交处于高度竞争状态，二成六认为关系和缓，仅百分之七感觉两岸外交战火降温。经贸、政治和军事的平均分数分别为6.3、7.1和7.3。

虽然两岸政治、军事及外交互动偏向对立或紧张状态，但是调查发现，台湾民众普遍认为两岸开战可能性较低。如果以1分代表台湾与大陆非常不可能开战，10分代表非常可能爆发战争，众评估两岸发生战争的可能性平均得分为4.1，评分和去年（4.2分）相当，但比10年前增加1分。