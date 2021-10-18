彭丽媛视频出席联合国教科文组织活动

中国国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛本月15日在北京应邀以视频方式出席2021年联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式。

据中国央视新闻报道，彭丽媛致辞时说，2015年中国同联合国教科文组织合作设立女童和妇女教育奖以来，这一奖项持续发挥积极影响力，激励更多人投身女童和妇女教育事业。

她指出，中国同联合国教科文组织开启第二期女童和妇女教育奖合作是一个新起点，希望国际社会更加关注和支持女童和妇女教育，为实现联合国2030年可持续发展目标作出新的贡献。

彭丽媛强调，当前冠病疫情仍在全球蔓延，对女童和妇女教育的负面影响尤其明显，需要汇聚更多力量，采取精准有效措施，为她们提供公平、有质量的教育。

彭丽媛（中）10月15日在北京以视频方式出席联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式。（新华社）

她提出，一是全面推动女童和妇女数字教育，充分运用数字技术，共享优质线上教育资源，加大对贫困地区、贫困家庭女童和妇女的教育支持力度，提升她们运用新科技就业和创业的能力，帮助她们在数字时代拥有幸福生活。

二是持续加强女童和妇女健康教育，帮助她们及家人提升健康意识和预防各类疾病的能力，全面提升女童和妇女的身心健康水平。

彭丽媛最后说，作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，她愿同大家携手努力，让更多孩子、更多姐妹拥抱美好未来。

央视报道称，中国同联合国教科文组织合作设立的女童和妇女教育奖是该组织在促进女童和妇女教育领域的唯一奖项，在宣传推广教育性别平等理念及优秀实践经验、落实性别平等全球优先事项方面发挥重要作用。

作为中国“第一夫人”，彭丽媛积极投身各种公益和慈善活动，她自2011年起担任世界卫生组织肺结核及艾滋病防治亲善大使，2014年被授予联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使称号。