调查：过半美国人支持大幅减少美中贸易

最新调查显示，认为中国经济实力强于美国的美国民众，比起认为美国经济实力更强者多，超过半数的受访者也支持大幅减少美中贸易。

据美国《华盛顿邮报》本月7日报道，这项由美国智库芝加哥全球事务委员会（Chicago Council on Global Affairs）今年7月展开的调查发现，40%的受访美国民众认为，中国经济实力强于美国，比起2016年和2019年的38%和31%多。27%的民众认为，美国经济实力强于中国，比2016年和2019年的31%和38%少。认为两者旗鼓相当的民众则占31%。

调查也发现，虽然认为美国在军事强于中国的美国民众占多数，但是百分比从2019年的58%，下滑至2021年的46%。18%的受访者认为中国军事实力强于美国，35%则认为两者实力相当。

此外，57%的民众支持大幅减少美国和中国之间贸易，即使这会导致美国消费者的成本增加，也要这么做。支持美国调高中国产品关税的美国人则从去年的55%，上升至今年的62%。

美国贸易代表戴琪今年3月上任后，提出将“全面审视”美国的对华贸易政策；拜登政府在检讨工作进行期间延续了特朗普时期的政策，未阐明本届政府对此的立场。

随着第一阶段贸易协议的执行进入倒数计时，敦促拜登政府尽快说明政策的呼声两个月来持续高涨。包括美国商会、全美零售业协会在内的30余个商界组织8月5日曾公开致信戴琪和美国财政部长耶伦，呼吁拜登政府重启美中贸易谈判。

中美是在去年1月15日，美国前总统特朗普执政时期签署第一阶段贸易协议。根据协议，美国将取消和减少部分中国进口商品的加征关税；中国则承诺加大采购大豆和猪肉等美国农产品，两年内的采购目标为总额2000亿美元（2716亿新元），截止日期是今年12月31日。

彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩（Chad Bown）接受路透社访问时指出，截至今年8月，中国预计只完成了约62%的第一阶段采购目标。

戴琪后来在10月初首次表明拜登政府将开辟新的对华贸易政策道路，包括就中国的产业政策和中国直接接触，并强调拜登政府的目的不是加剧中美贸易的紧张关系。

戴琪全文未提及征收新关税的计划，也没有提及中国未达标，总体展现了友好姿态。她表明，美国的目标不是激起和中国的贸易紧张关系。她也提出“持久的共存（durable coexistence）需要责任感和对于自身行为所造成的后果的重视”。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院东亚国际关系助理教授柳庸煜（Ryu Yongwook）早前接受《联合早报》访问时分析，戴琪就贸易问题向中国释放了安抚信号，有助缓解中美之间的关系；但戴琪未排除实施新关税的可能性，因此中美下来出现“贸易战2.0”的风险并未解除。