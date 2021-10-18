中国网红直播间喝农药后死亡

中国一名女网红上周在直播平台说，自己得了抑郁症，现在“真的绷不住”，之后喝下农药，惊动网民报警。网红之后被送往医院抢救，但最终仍回魂乏术。

综合中国九派新闻、中新网、每日经济新闻等报道，这名25岁网红“罗小猫猫子”来自湖南株洲，在短视频平台上有超过67万名粉丝。

罗小猫猫子上周五（15日）在个人视频账号发布视频，并配文“这大概是最后一条视频了吧，谢谢你们一路陪伴”。

她在视频中说，自己得抑郁症很久，甚至在住院两个多月，自己平常作品中快乐的样子也只是为了让大家看到后开心。“但最近我真的绷不住了，想知道原因的话，就来小号看我的直播吧。放心，这一条直播一定不是带货或广告。”

罗小猫猫子之后拿出一瓶褐色液体，一口气喝下去，并举着空瓶说：“刚才我已经喝掉了”。她后来掐着自己的脖子，看上去很难受。

在这之后，一个名叫“豆豆容易饿”的网民，发布了疑似罗小猫猫子就医的照片，并说她经抢救无效去世。

罗小猫猫子在自杀前，曾在5月于网上发布一组照片，并写到“夏日炎炎，有你真甜”。有网民注意到，她的手腕上有一些红色的划痕。

有知情者称，这名网红会这么做，并非想要自杀，而是希望能引起男友的重视，并说她是在网民的怂恿和嘲讽下，逞强喝下农药。另有中国媒体引述知情者报道，她是想挽回前男友，但网红的家人认为，自杀与前男友无关，并指“直播间的人”起哄，最终导致悲剧发生。

网红的母亲告诉当地媒体，她在山东处理罗小猫猫子的后事，并指事发时直播间有网民起哄，誓言将追究起哄者的法律责任。

不过，有中国律师认为，网民的言论属于戏谑行为，不构成侵权法上的教唆、帮助，较难以追究法律责任。