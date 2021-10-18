中国经济第三季增长4.9%低于预期

官方数据显示，中国经济今年第三季取得4.9%的同比增长，低于市场预期。

早前接受路透社调查的经济师预测，中国经济在第三季会取得5.2%的增长。彭博社对经济师展开的调查则显示，中国三季经济增长的预测中值为5%。中国在第二季取得7.9%的经济增长。

中国国家统计局官网今早（18日）的初步核算数据也显示，中国第三季国内生产总值环比增长0.2%，低于第二季1.3%，也低于路透社展开调查后的0.5%增长。

国家统计局认为，当前国际环境不确定性因素增多，中国国内经济恢复仍不稳固、不均衡。

统计局也说，中国下来将抓好常态化疫情防控，强化宏观政策跨周期调节，着力促进经济持续健康发展，着力深化改革开放创新，不断激发市场活力、增强发展动力、释放内需潜力，努力保持经济运行在合理区间，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

中国官方在去年因冠病疫情导致的不确定性，而没有设定经济增长目标后，今年将目标设在6%以上。

中国经济上下游物价已出现历来最大“剪刀差”，令宏观经济调控陷入两难境地。经济师早前预计，上游供给通胀升温、下游需求疲弱的分化格局将持续到明年，再加上行业监管收紧、楼市逆风增强，中国经济的复苏步伐将进一步放缓。

中原银行首席经济学家王军向《联合早报》预计，中国国内生产总值（GDP）增速将从第二季的7.9％进一步放缓，可能低于5％；第四季若没有强力对冲政策出台，可能跌破4％。

中国国家统计局上周四（14日）公布，中国9月工业生产者出厂价格（PPI）同比大涨10.7％，创下1996年公布该数据以来的历史新高。中国PPI同比涨幅上次突破10％是在2008年8月，当时涨幅为10.1％。

40个受调查工业行业大类中，36个都出现价格上涨。其中煤炭开采和洗选业上涨74.9％，石油和天然气开采业上涨43.6％，石油、煤炭及其他燃料加工业上涨40.5％。大宗商品价格高企，以及限电限产措施推高能源领域工业品价格，都带动PPI涨势。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖今早在新闻发布会上坦承，中国国内电力和煤炭供应偏紧，多种因素导致部分地方出现了限电现象，对正常的生产造成了一定的影响，但能源供应偏紧是阶段性的，对经济的影响是可控的。

付凌晖也说，随着相关措施的逐步落地见效，煤炭、电力供应偏紧的状况将会得到缓解，对经济运行的制约也会降低，电力生产增速在9月有所加快。