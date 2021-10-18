邓炳强：基本法23条立法将加入间谍罪

香港保安局局长邓炳强表示，港府计划在下届立法会会期内完成《基本法》第23条立法，并研究在立法中加入间谍罪。

香港《文汇报》网站今天刊登了对邓炳强的专访。邓炳强说，《香港国安法》的勾结外国或者境外势力危害国家安全罪主要针对“代理人”，但对真正的外国间谍从事间谍活动“没有怎么涵盖到”。

邓炳强指出，从反修例风波至今有很多证据显示香港存在间谍活动，而美国中央情报局本月更宣布成立中国任务中心，加强收集情报。“这些是什么人，不是间谍是什么呢？”面对外国的长臂，他强调，香港有必要立法加强规管间谍活动。

上个月底，邓炳强接受《无线电视》节目《讲清讲楚》访问时曾表示，目前是23条立法最适当时机，为23条立法可填补《香港国安法》未能涵盖的罪类，包括间谍行为、窃取官方机密等。

综合星岛网、网媒“香港01”等港媒报道，邓炳强也说，过去两年香港确实出现间谍行为，并举例称两年前的反修例风波中的组织行为是“国家级”，包括免费派发物资予示威者，他形容“头盔还好看过警察的”，又指“地铁站有免费单程车票派”。

香港《基本法》第23条规定，香港应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央政府，以及窃取国家机密的行为。港府2003年曾经提出草案就这一条文立法，但引发巨大争议，时任香港特首董建华后来宣布撤回草案。