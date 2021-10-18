台民调：逾七成受访者支持蔡英文“互不隶属”说

立场亲绿的台湾智库“中华亚太菁英交流协会”最新两岸关系民调显示，有超过七成的台湾受访民众支持总统蔡英文双十演说中的“互不隶属”说。

蔡英文在今年的双十演说中提到构成台湾人民底线和最大公约数的“四个坚持”，并首次称“中华民国与中华人民共和国互不隶属”。她还强调海峡两岸分治后历经72年，形成了“中华民国台湾”的国家样貌，拒绝北京逼迫台湾走向其设定的路径。

据《自由时报》报道，中华亚太菁英交流协会今天（18日）公布一份针对蔡英文演说与近期台海局势的民调结果，对于蔡英文所提“四个坚持”，有67.9%的受访台湾民众表示支持，12.3%不支持，另有19.8%未表态。

民调显示，70.6%的受访者支持“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的说法，15%不支持；48.3%的受访者支持“中华民国在台湾72年”的论述，20.8%不支持。

蔡英文发表双十谈话后，中国大陆国国台办本月13日在记者会上批蔡英文说法“鼓吹台独、割裂历史”、贩卖“两国论”，在这份民调中，同意国台办说法的受访者占19.4%，不同意的占54.9%。

对于中共总书记习近平在辛亥革命110周年纪念大会上宣示“和平统一、一国两制”，与坚持一个中国原则和“九二共识”的立场，有13.8%的受访者认同，69.5%不认同。

对蔡英文的两岸政策，47.7%的受访者表示满意，24.3%不满意。

这份民调于10月14日至16日进行，成功访问台湾1081位成年人，在95％信心水准下，抽样误差为正负2.98％。