中国官媒曝光山东村庄医保结算造出“脑中风”村

中国官媒报道，山东省菏泽单县很多村民在不知情的情况下，医保账户出现“脑中风”的医保结算记录，涉及2000多人，当地公安机关介入调查，相关部门也成立了联合调查组。

据央广网报道，有群众反映称，单县莱河镇崔口村大多数村民名下的城乡居民医保账户近五年来莫名出现多次脑中风的医保结算记录。

事件曝光后，更多村民查询发现，在不知情的情况下就得了所谓“脑中风”，而且大多数都是在崔口村卫生室报销结算的，涉及村民达2000多人。

记者调查发现，有孩子刚五岁就有了脑中风的医保结算记录，有老人去世很长时间后仍有48次医保消费，还有常年在外务工的村民，一次也没去过村里的卫生室，名下的医保账户也出现了脑中风的结算记录。

多名村民担心，脑中风的医保结算记录，会影响村民正常的升学就业、参军、保险赔付等，村民们更关心的是，医保账户被盗刷的背后，被套出的钱流向了何方？

据单县相关部门初步排查，崔口村2000多名村民至少有37000多条医保结算记录存在问题，而且类似情况在其他村庄也不同程度存在。

单县医疗保障局相关负责人李鹏证实，不仅仅是崔口村，莱河镇12个村卫生室中，七个存在这样的情况，而且不仅仅是莱河镇，其他乡镇也不同程度存在类似现象。涉及这么大面积，这么多人，的确很异常。

对于一个村庄出现这么多“脑中风”患者，医保部门为何未及时发现并纠正，李鹏称，医保部门每月只审核乡镇卫生院上报的医保结算数据，不具体审核村级卫生室的相关数据。

单县卫生健康局主任科员郑效坤说，目前当地公安机关已介入调查，并对相关人员采取强制措施。

据《新京报》报道，单县相关部门15日发布情况通报称，接到群众举报后，县委、县政府责成相关部门组成联合调查组进行调查。

经调查，群众疾病名称被误登记，该村医在诊疗录入系统时未按照实际诊疗结果输入病名，违规操作导致群众误解，目前错误信息已经更正。

另据澎湃新闻报道，单县医疗保障局办公室一名工作人员今天（18日）回应说，相关部门针对此事成立了联合调查组，稍后将通报调查进展。

单县县委宣传部称，目前错误的医保记录已经撤销，针对死亡人口也被报医保等疑问，会发布新的情况说明解答。