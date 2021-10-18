中国统计局认为房地产对经济增速影响有限

中国国家统计局认为，房地产对经济增速的影响有限，并预测随着市场主体趋于理性，房地产市场将有望保持平稳发展。

中国统计局官网今早（18日）公布的数据显示，中国经济今年第三季取得4.9%的同比增长，低于市场预期。

据中国新闻网报道，统计局新闻发言人付凌晖今天在新闻发布会上说，今年以来，通过完善房地产市场的长效机制，抑制不合理需求，推动刚性需求平稳释放，限制部分房地产企业依靠举债盲目扩张，房地产市场总体上趋于平稳，房地产投资、销售和房价逐步趋于稳定。

在恒大等部分房地产公司出现财务危机的背景下，中国住宅销售额继续滑落。根据彭博社按照统计局数据计算，中国9月份住宅销售额同比下滑近17%，8月份为下跌19.7%。房地产投资规模也同比下滑3.5%。

随着整体楼市由热转冷，地方政府相继出手救市限跌。业内人士早前预测，房地产政策很快迎来拐点，本月下旬各类宽松政策将陆续出台，缓解房企压力，保障楼市和社会稳定。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，当前中国楼市的主要矛盾已经从过热转向过冷。而比起交易量下滑，领头房企的流动性问题更值得关注，这对稳定市场乃至整体经济都至关重要。

广州中原地产项目部总经理黄韬则认为，政府会针对当前市场情况，适当放宽调控。但他强调，这类调控还是在“房住不炒”的框架下，遵循“稳地价、稳房价、稳预期”的“三稳”方向，不会让楼市再回到此前的高烧状态。

中国央行上周也打破了官方在房地产巨头恒大债务危机的沉默，指恒大集团问题是个别现象，其金融风险外溢性“可控”。

另据路透社报道，中国人民银行行长易纲昨天在30国集团国际银行业研讨会上说，中国经济运行良好，但也面临挑战，例如某些企业因管理不善而出现违约风险。