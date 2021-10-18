香港牧师拒与陈同佳案死者母亲会面

港女命案死者母亲昨天（17日）说，她诚意邀请嫌凶陈同佳和牧师管浩鸣在后天会面，但管浩鸣表明不会与她会面。

据香港01报道，死者潘晓颖的母亲在录音中也邀请保安局局长邓炳强、警务处处长萧泽颐，以及立法会民建联籍议员李慧琼和周浩鼎，后天早上11时在港府总部外会面，面对面“问清楚”，并称已准备特别电话，要求陈同佳在管浩鸣的陪同下，致电台湾政府单位投案。

管浩鸣今天回应时说：“相信大家都清楚，台湾方面暂时不同意签发入境证给同佳回台自首”，台湾律师去年底也已代表陈同佳，向有关部门表明回台自首的意愿，暂时没有有进一步的信息。

潘母早前计划下周召开记者会，并希望陈同佳到场直接与她对话。

原本是情侣的陈同佳和潘晓颖2018年2月到台北旅游，2月17日在酒店客房起争执后，潘晓颖遭勒死，隔天被弃尸在草丛，陈同佳则搭飞机返港。

由于港台两地没有引渡条例，港府之后建议修改《逃犯条例》，引起民间强烈反弹，并爆发反修例抗争，港府最终撤回修例事宜。

陈同佳回港后，因涉非法处理死者的财物被捕，并向警方承认杀害潘晓颖和弃尸，但因为案发在台湾，香港方面声称没有司法管辖权，最后只能以洗黑钱罪判陈入狱29个月。身为香港圣公会教省秘书长的管浩鸣曾到惩教所探望陈同佳。

陈同佳2019年10月出狱后，他曾在安全屋居住。香港01上周三（13日）引述消息人士报道，陈同佳三个月前便离开安全屋，迁往远离市区、位处深山的地方。在搬到新地方后，香港警方起初仍提供有限度人身保护，之后全面撤走，意味陈同佳已恢复自由身。

潘母质疑，深山有杀人犯，是否会危害香港人的安全，并认为杀人犯可以自由出入是危害社会安宁。

陈同佳曾表明自己会赴台自首，但至今没有前往台湾。管浩鸣也多次强调，陈同佳自首的意愿不变。