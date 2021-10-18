调查：近半台湾人认为改善两岸关系重要性高于台美关系

根据台湾《联合报》的最新两岸关系年度大调查，近半数的台湾人认为，要维持台湾的军事安全，改善两岸关系的重要性，高于发展台美关系。

《联合报》今天（18日）公布的“两岸关系年度大调查”发现，四成七民众认为，应优先改善两岸关系，三成四觉得优先强化和美国的关系较重要，8%有其他主张，一成则没有意见。

从政党倾向看，在国民党支持者中，有八成一主张应优先改善两岸关系；民进党支持者则有六成八倾向优先强化和美国的关系；在无政党倾向的中立民众中，有四成四认为应优先改善两岸关系，二成八觉得应优先强化和美国的关系。

从统独立场来看，在倾向统一者中有八成七主张应优先改善两岸关系，倾向独立者有近六成认为应优先强化和美国的关系；希望台湾永远维持现状者则有五成四认为应优先改善两岸关系，二成五觉得应优先强化和美国的关系。

在台湾前途看法方面，主张永远维持现状者占大多数，达到51%，与去年保持不变。一成八民众希望尽快独立（急独），一成六倾向于先维持现况后独立（缓独），急独和缓独加起来比起去年略减一个百分点。此外，4%的台湾民众主张急统，6%主张缓统，两者比起去年分别增加和减少一个百分点。无意见者占8%。

无论民众对台湾前途的期待为何，调查发现，有六成七民众认为，目前台湾并未具备宣布独立的实力，仅二成四的人觉得台湾已有能力宣布台独，8%则没有意见。

即便是民进党支持者和倾向独立者，也有超过五成坦言，台湾没有具备宣布独立的实力，四成左右相信台湾已有能力宣布台独。

调查也发现，六成八的民众认为，目前两岸关系偏紧张状态，二成三的人觉得偏和缓状态，9%则没有意见。

最多民众（20%）也认为，台湾独立是可能导致两岸关系转趋紧张的因素，比起去年的15%多。民进党执政和中国大陆持续进行军事威胁一同排在第二位，各有9%。8%的受访者则认为是大陆不放弃统一。