苏贞昌：朱立伦没黄国书的坦白

民进党立委黄国书早前被曝曾担任国民党政府的“职业学生”后，宣布退出民进党等，国民党主席朱立伦认为这是情治单位的责任；台湾行政院长苏贞昌今天就此回应，过去情治单位的头就是国民党的头，“就好像说杀人的是菜刀，不是拿菜刀的人一样”，朱立伦没有黄国书的坦白。

黄国书昨天坦承在大学时代曾为情治单位进行政治侦搜，并宣布退出民进党及民进党团运作，以及不再竞选连任。对此，朱立伦说，当时是大时代的情治单位部署线民，不是国民党。

综合《联合报》、中央社、网媒“新头壳”报道，苏贞昌今早视察苗栗县警察局原地重建规划情形，并在会前受访表示，过去曾经有人抹黑民进党政府用促转会要对付国民党，“结果第一个因此而下马、受伤的，反而是民进党籍的立委（黄国书）”。

苏贞昌说，他觉得这种事情是要还原历史真相，朱立伦反而说这是情治单位、不是国民党；其实过去情治单位的头就是国民党的头，就好像说杀人的是菜刀，不是拿菜刀的人，“这件事反而国民党主席没有黄国书的坦白”。

苏贞昌并说，过去国民党用情治单位、各种方式逼迫人民互相监控，甚至做很多不法不义的事情。因此他认为，还原历史查明真相，民众才能跨过这个阶段，“现在的民主、自由，社会开放是台湾最大期待”。