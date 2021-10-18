九年上完小学到高中？中国多地教育部门辟谣

中国教育部一则有关设立基础教育综合改革实验区的通知发布后，网上出现实验区或将“缩短学制”“九年上完小学到高中”等传言，所涉及的部分地区教育部门已先后辟谣。

中国教育部官网本月14日公布《教育部办公厅关于设立教育部基础教育综合改革实验区的通知》，上海、深圳、成都等12地成为教育部基础教育综合改革实验区。

实验区涉及地区包括：上海市、广东省深圳市、四川省成都市、河北省廊坊市、山西省长治市、江苏省常州市、浙江省金华市、安徽省铜陵市、福建省三明市、湖北省宜昌市、陕西省西安市高新区、山东省诸城市。

通知发布之后，所涉及的部分地区的教育界开始流传实验区或将实行“缩短学制，改为九年义务教育，小学四年、初中三年、高中二年，取消小升初，高中前完成基础教育”等传言。

综合澎湃新闻及每日经济新闻报道，浙江、深圳、四川成都、上海、陕西西安、安徽铜陵等地教育部门已分别对此辟谣。

浙江省教育厅和金华教育局相关处室均回复称“没听说”，四川成都市教育局相关负责人指相关说法没有依据，呼吁家长不要轻信谣言，陕西省西安市教育局也称该说法不可信。

上海市教委今天也在官方微博发消息说，上海基础教育综合改革实验区相关改革任务均不涉及网传“缩短学制”等内容，“请以权威信息为准，不信谣不传谣”。