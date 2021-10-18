环时：中国无意与美军备竞赛 但会提升核威慑

英国《金融时报》报道称中国试射一款可载核弹头的高超音速导弹，先进的空间能力“让美国情报部门措手不及”。中国官媒《环球时报》指出，中国无需与美“军备竞赛”，但一定会提升核威慑质量，确保美国彻底打消在关键时刻对中国实施核讹诈的念头。

《金融时报》上周六引述消息人士报道，中国军方今年8月发射了一枚携带高超音速滑翔装置的火箭，它在低轨道空间环绕地球飞行后飞向目标，但最终偏离了大约32公里，没有击中目标。

报道指，此次测试显示，中国在开发高超音速武器方面取得了惊人的进展，其先进的空间能力“让美国情报部门措手不及”。

《环球时报》昨天发表题为《别死盯中国高超音速导弹，请视野宽些吧》的社评文章指出，探讨上述报道有多大真实性没有意义。重要的是，中国在关键军事技术领域缩小与美国的差距甚至形成可能有某些单项超过美国的能力，是不可阻挡的趋势，中国无需与美“军备竞赛”，正常发展军力就足以不断削弱美方想要死保的全面对华优势。

文章坦承，未来相当长时间里，美国的整体军事优势将得到保持，中国不会有在全球挑战美国军事主导地位的意愿，美国也不应有其全球军事霸权可能旁落的担心。

但中国的军事建设将会聚焦台海和南中国海，“中国在这些地区反超美军实力形成优势将是必然的”，中国有强大的决心和相应的行动能力实现这种反转。

在核建设动向方面，文章指出，中国没有构建一支与美国相同规模核力量的计划，意即完全无意与美国开展核军备竞赛，但中国一定会提升核威慑的质量，确保美国彻底打消在关键时刻对中国实施核讹诈的念头。

文章还说，美方不断释放中方在加强核战略工具打造的传闻，目的之一被认为是给美方在高起点上进一步加扩军费做舆论铺垫，但“美国增加多少军费，新采购多少装备，它要在中国近海继续享有压倒性军事优势都是绝无实现可能的幻想”。

美国五角大楼发言人柯比拒绝对《金融时报》的报道置评，但补充说：“已明确表达对中国持续追求的军事能力的担忧，这些能力只会加剧区域内外的紧张局势。这也是我们将中国列为首要步步进逼的挑战（pacing challenge）的原因之一。”

中国驻美国大使馆也拒绝置评，但发言人刘鹏宇强调，中国始终奉行“防御性”的军事政策，其军事发展不针对任何国家。

他说：“我们没有像美国那样的环球战略和军事行动计划。我们对于同其他国家展开军备竞赛一点也不感兴趣。”

中国、美国和俄罗斯目前都在开发高超音速武器。这类武器的飞行速度为音速的五倍，它不像弹道导弹一样必须沿着固定轨迹飞行，机动性更高，也更难追踪和拦截。