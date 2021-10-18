台外长：目前没CPTPP成员国提出中国大陆先行

台湾及中国大陆于9月分别申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），台湾外交部长吴钊燮今天说，目前没有国家提中国大陆先行，但他坦言有国际上的现实，有些国家不会明讲。

综合中央社、《自由时报》报道，吴钊燮今早在立法院外交及国防委员会业务报告并备询。民进党立委蔡适应在质询中关切推动台湾加入CPTPP的进度。

由于英国今年2月初申请加入CPTPP，日本6月邀11成员国召开CPTPP特別执委会，同意启动英国入会程序，并成立入会工作小组，小组9月召开首次会议，蔡适应对此表示，英国递件后很快就有进度，询问吴钊燮，CPTPP要多久才能成立关于台湾入会的小组？

吴钊燮回应，这是很难回答的问题，递件后必须与每个国家谈完之后，才能回答要不要召开部长级会议及成立工作小组。“这是很细腻、需要耐心的的过程，很难说几个月。”

由于中国大陆已提出申请加入CPTPP，蔡适应询问，有没有哪一个国家私下对台湾提出“大陆先行”要求？

吴钊燮回应，目前并没有国家提出，但国际上有现实的因素，即便有国家希望如此，也不一定会向台湾明讲，只会针对台湾是否符合相关条件进行讨论，不会讨论其他国家的问题。

蔡适应进一步询问，若去除政治因素，中国大陆、台湾的贸易条件谁比较容易加入？

吴钊燮坦言，虽然有些事情仍待努力，但国际上的共识是认为，台湾本身的经济条件比较符合CPTPP高标准；而大陆不论是国营企业、经济操控或对他国施加关税障碍，都是其他国家关切的项目，甚至拿贸易制裁他国，“大家都看在眼里”。

中国大陆在9月16日宣布已正式申请加入CPTPP，台湾则在9月22日以“台澎金马个别关税领域”名义申请。台湾行政院政务委员邓振中早前说，申请时间点与大陆没有直接关联，但大陆在国际上一直阻挠台湾参与国际空间，所以如果大陆先入会，台湾入会案会有风险。

CPTPP前身为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），拥有全球最高标准的国际经贸规则，核心内容是关税减免以及开放投资与服务业市场。美国在特朗普执政时期退出，现由日本主导。

两岸要加入CPTPP，都必须获得现有签署国一致接纳。2018年签署的CPTPP目前有11个成员国，包括日本、新加坡、新西兰、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、秘鲁和越南。