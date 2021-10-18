郭美美销售有毒减肥糖 再入狱两年半

曾在网上炫富的湖南女子郭美美，因销售含违禁成份的减肥糖而再度入狱，中国法院今天（18日）判处她坐牢两年六个月，外加20万元（人民币，下同，4万2000新元）的罚款。

综合中国澎湃新闻和《新民晚报》报道，郭美美和另一名被告汪邹雅被控分别自2021年1月和2月起，在明知该减肥糖可能非法添加西布曲明的情况下，各自对外销售。

郭美美共销出100余盒减肥糖，收到7万余元的款项，并帮助汪邹雅向提供减肥糖的人士订货、付款。郭美美在3月被捕。

西布曲明是一种作用于中枢神经系统抑制食欲的药物，有一定减肥功效，但可能引起高血压、心率加快等副作用，严重时可致人死亡。中国在2010年宣布停止国内生产、销售和使用西布曲明制剂和原料药。

上海铁路运输法院今天宣读关于郭美美和汪邹雅销售有毒、有害食品的判刑。汪邹雅被判有期徒刑七个月，外加1万元的罚款。

今年30岁的郭美美自2011年起，因在微博展示名牌手袋、豪宅、名车的图片而闻名。由于她自称“中国红十字会商业总经理”，一度引发网民对红十字会捐款的质疑。虽然该会后来发声明称，郭美美与红十字会无关，但该会的形象已经受挫，捐款也受影响而大减。

郭美美2014年因涉嫌开设赌场罪被捕。当地警方也查明，她以每次高达数十万元的价钱，多次进行性交易。她在2015年以开设赌场的罪名被判有期徒刑五年，2019年7月刑满后出狱。