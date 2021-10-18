中共六中全会11月8日召开

中共政治局今天（18日）召开会议并决定，第十九届中央委员会第六次全体会议（简称六中全会）将于11月8日至11日在北京召开。

据新华社报道，中共政治局今天的会议研究全面总结中共百年奋斗重大成就和历史经验问题，中共总书记习近平主持会议。

会议中，中共政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会审议。

会议认为，这次征求意见发扬民主、集思广益，广泛听取了党内外各方面意见和建议。各地区各部门各方面和十九大代表对决议稿给予充分肯定，一致赞成决议稿的框架结构和主要内容，认为决议稿实事求是、尊重历史、主题鲜明、总结全面，同时提出许多很好的意见和建议，决议稿吸收了各地区各部门各方面意见和建议。

会议强调，在中共的长期奋斗历程中，以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛为主要代表的中国共产党人，团结带领全党全国各族人民推动革命、建设、改革取得了重大成就、积累了宝贵经验。中共十八大以来，以习近平为核心的中共中央团结带领全党全国各族人民取得新的重大成就、积累了新的宝贵经验，党心军心民心空前凝聚振奋，中国国际地位日益巩固，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

另外，会议还研究了其他事项。

六中全会一般是每届中央委员会的倒数第二次全会。自改革开放后，中共召开过八次六中全会，主题都聚焦意识形态和党建问题。

中共历史上曾有两次中央全会研究历史问题，并产生两个对中共具有重大影响的“历史决议”。

1945年中共六届七中全会通过《关于若干历史问题的决议》，总结1921年建党到1945年的经验教训，从政治、军事、组织和思想上论述毛泽东思想的基本内容，为中共七大确立毛泽东思想在党内的指导地位、进一步巩固毛泽东的核心地位做准备。

1981年的中共十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，主要总结1949年建国后的反右、大跃进、文化大革命等阶段的历史教训。

来临的六中全会，将是1981年十一届六中全会以来，中共再次以中央全会形式讨论历史问题。