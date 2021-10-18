台湾鸿海发布三款电动汽车 彰显业务多元化雄心

台湾科技巨头鸿海今天公布了首批三款电动汽车原型，突显了其从为苹果和其它科技公司制造消费电子产品转变为多元化企业的雄心。

据路透社报道，这三款汽车包括一辆SUV、一辆轿车和一辆巴士，由鸿海与台湾裕隆汽车的合资公司——鸿华先进科技（Foxtron）生产。

鸿华先进的副董事长左自生说，五年后电动汽车对鸿海的价值将达到1万亿元新台币（约482亿新元）

鸿海旨在成为全球电动车市场的主要参与者，并已与美国初创公司Fisker Inc和泰国能源集团PTT PCL达成协议。

据报道，鸿海董事长刘扬伟在庆祝该公司创始人郭台铭生日的活动上说：“鸿海已经准备好了，不再是初来乍到者。”

郭台铭驾驶着这辆与意大利汽车设计公司宾尼法利纳（Pininfarina）联合研发的轿车，在生日快乐的旋律中登上舞台。

这款轿车将在未来几年由台湾以外的一家未具名汽车制造商销售，而SUV将以裕隆旗下的一个品牌销售，计划于2023年在台湾上市。

而巴士将贴上鸿海的标识，将与当地一家交通服务提供商合作，于明年在台湾南部的几个城市开始运行。

鸿海本月从美国初创企业Lordstown Motors Corp手中买下了一家工厂，用于生产电动汽车。8月，该公司购买了一家台湾芯片工厂，以满足未来对汽车芯片的需求。

鸿海还设定了一个目标，到2025年至2027年，为全球10%的电动汽车提供零部件或服务。