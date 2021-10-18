消息：中印因边境战略地点撤军方式谈不拢陷僵局

知情人士透露，中国和印度军方在最新一轮的军长级会谈中，因边境地区战略性地点撤军方式谈不拢而陷入僵局。

据彭博社今天（18日）报道，这些匿名消息人士称，中国当时要求印度撤回去年调到边境地区的数千名预备役部队人员和武器，包括位于喜马拉雅山区的达普桑盆地。印度拒绝中国的要求，并说两国就脱离接触取得稳步进展，所以他们将这项要求视为一种挫折（setback）。

知情人士说，中国去年在达普桑盆地的重要地点部署军队，使得在达普桑盆地的印度军队无法进入多达300平方公里的地区。

消息人士称，印度希望将他们的士兵从印中边境地区全部有争议的地点撤离，但并非一路回到最初的驻地，因为士兵们需要花大约一个月的时间，适应边境地区环境，一旦双方发生冲突，印度在将军队再调动到争议地区时会遇到困难。中国军队则可以撤退青藏高原的高海拔地区。

中印10月10日在莫尔多／楚舒勒会谈点中方一侧进行第13轮军长级会谈。解放军西部战区新闻发言人龙绍华在会后批评印度军方“坚持不合理也不切实际的要求”，为谈判增加困难，并呼吁印度不要误判形势，显示中印边境长达17个月的对峙再现升温的苗头。

印度则在声明中作出反驳，强调印度提出解决争端的建设性建议，“但中方不接受，也没能提出任何前瞻性的提议。”不过，该声明称，双方同意保持沟通及地面上的稳定，并表示期望中国将双边整体关系纳入考量，努力尽早解决剩余的问题。

中印去年在喜马拉雅山脉有争议的边界上发生了几十年来最严重的冲突后，双方展开多次军事会谈，外长和防长之间也分别举行会议，但边境问题和冲突尚未完全结束。

印度媒体本月8日引述政府高层消息人士报道，200名中国军人在前一周从西藏进入阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区），并试图破坏无人防守的碉堡后，一些军人在中印边境地区被印度士兵拘留，后来获释。

《中国日报》隔天引述中国军队消息人士报道，中国边防部队9月28日对中印边境地区的东章地区进行例行性巡逻时，“遭遇印方无理阻拦，中方官兵坚决予以反制，在完成巡逻任务后返回”，并指关于中国士兵越线被扣的消息是子虚乌有。