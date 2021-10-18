消息：中国考虑规定搜索平台有微信抖音内容

消息人士披露，中国正考虑要求腾讯和字节跳动等互联网业者，将旗下的微信和抖音内容放到竞争对手的搜索引擎。

据彭博社今天（18日）报道，知情人士称，工业和信息化部就涉及到搜索引擎的规定进行讨论。在新规定下，网民能够在搜索引擎找到微信帖文，以及抖音短视频。监管机构正在收集企业的意见，但不清楚他们最终会实施这项规定。

此规定相当于在美国通讯平台Whatsapp有公众账号的情况下，美国监管机构要求Whatsapp母公司面簿将来自Whatsapp的公开信息放到谷歌搜索平台，让网民查阅。

彭博社认为，这项史无前例的规定可能导致微信或抖音的广告收入转向百度等搜索引擎。

微信帖文目前只出现在该应用的搜索功能，或是腾讯旗下的搜狗平台。

中国监管部门向互联网巨头祭出反垄断措施，要求这些企业拆除“围墙”，打破平台之间相互封杀现状。

中国工业和信息化部发言人赵志国9月在国务院新闻办举行的发布会上，强调“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择”，并称“部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要求还有一定的差距”。

工信部7月启动为期半年的互联网专项整治行动，集中整治扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等行为。赵志国指出，屏蔽网址链接是此次重点整治的问题之一。

中国媒体报道，工信部9月9日也召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。

