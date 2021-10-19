默克尔与李克强举行“告别会谈”

继上周与习近平"告别会谈"后，即将卸任的德国总理默克尔昨天也与中国国务院总理李克强通过视频举行告别会谈。

据德国之声报道，默克尔和李克强在视频会议中就德中双边合作、德中经济关系交换了意见。会谈的其他议题还包括气候保护和能源方面的合作、G20峰会、新冠疫情以及一些国际议题。

德国政府的新闻稿指出，两人会谈结束后，德中企业代表还以虚拟圆桌会议的形式进行了交流。

另据新华社报道，李克强在会谈中指出，中方将一如既往高度重视发展中德关系，期待德国新政府延续积极务实的对华政策，巩固中德关系合作主基调。继续用好政府磋商等双边对话交流机制，做大做强合作基本盘。中方愿同包括德方在内的各方一道，共同应对气候变化，加强国际抗疫合作。中国开放的大门会越开越大，希望双方保持双向开放，共同维护以规则为基础的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定。推进全球经济治理，合力应对全球性挑战。

李克强欢迎默克尔卸任之后常来中国走走，继续关心支持中德、中欧关系发展。

默克尔表示，过去十多年来，德中双方保持密切交流，相互理解不断深化，各领域合作日益扩大。中国的发展充满活力，德方愿同中方继续加强务实合作，扩大民间交流。希德国企业在中国获得良好公平的市场准入条件。相信德国新一届政府会继续重视对华关系。希望双方以明年庆祝两国建交50周年为契机，推动德中全方位战略伙伴关系进一步深入发展。

在担任德国总理16年后，默克尔计划新政府组建后卸任。德国之声的报道指，目前，德国社民党、绿党和自民党正在进行组阁谈判，默克尔所在的保守派基民盟很可能成为在野党。