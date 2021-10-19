莆田杀人案嫌犯欧金中拒捕并畏罪自杀

莆田市公安局秀屿分局昨天傍晚发布通报称，福建莆田致二死三伤刑案嫌犯欧金中拒捕并畏罪自杀，经送医院抢救无效死亡。

根据平安秀屿公安微信公号消息，通报称，昨天（18日）15时许，在公安、武警围捕下，犯罪嫌疑人欧金中于平海镇上林村附近一山洞拒捕并畏罪自杀，经送医院抢救无效死亡。

经初步查明，犯罪嫌疑人现年55岁的欧金中为平海镇上林村人，因建房用地纠纷，持刀对受害人欧某九等实施故意伤害，造成78岁的欧某九、55岁的欧某英二人当场死亡，83岁的林某梅、34岁的欧某群、以及9岁的欧某轩三人受伤，上述五名受害人均系平海镇上林村人。伤者经及时救治，暂无生命危险。目前，案件正在进一步侦办中。

莆田市公安局秀屿分局在本月10日发出《协查通报》称，秀屿区平海镇上林村当天13时发生一起重大刑事案件。经侦查，平海镇上林村村民欧金中有重大作案嫌疑，目前在逃。

平海镇政府两天后（12日）发布悬赏通告称，若群众发现对欧金中杀人案有重大帮助的线索，将一次性予以奖励2万元（人民币，下同，4200新元）；如发现有不明尸体，经查证是欧金中的尸体，将一次性予以奖励5万元，被网民质疑是鼓励“买凶杀人”，平海镇政府工作人员事后否认是在鼓励或怂恿不好行为，并将这则通告删除。

根据中国媒体报道，欧金中与受害邻居欧某九一家多年来因建房用地问题纠纷不断。欧金中2017年申请危房翻盖获批，但在旧房已经被推翻，准备盖新房的过程中，却遭到欧某九一家的持续阻拦，导致过去五年一家老小都被迫生活在临时搭建的雨棚里。案发当天，欧金中居住的雨棚因台风倒塌，残片掉入死者家中，双方再次发生争执。