中国五省区“一把手”调整

中国五个省（自治区）“一把手”调整，中共黑龙江省委书记、江苏省委书记、江西省委书记、湖南省委书记、西藏自治区党委书记换人。

据新华社报道，中共中央决定：许勤任黑龙江省委书记。

吴政隆任江苏省委书记，娄勤俭不再担任江苏省委书记职务。

易炼红任江西省委书记，刘奇不再担任江西省委书记职务。

张庆伟任湖南省委书记，不再担任黑龙江省委书记职务，许达哲不再担任湖南省委书记职务。

王君正任西藏自治区党委书记，吴英杰不再担任西藏自治区党委书记职务。

公开资料显示，许勤生于1961年。他历任中国国家计委高技术产业发展司副司长，国家发展改革委高技术产业司副司长，国家发展改革委高技术产业司司长，广东省深圳市委常委、副市长（挂职）等职务，2010年6月任广东省深圳市委副书记、市长，2016年12月任广东省委常委、深圳市委书记、市长。2017年4月从深圳调任河北，担任河北省省长，并兼任北京2022年冬季奥林匹克运动会和冬残奥会组织委员会执行主席。

吴政隆生于1964年，仕途始于兵器工业部民品办公室。1999年成为副局级干部，出任国家机械工业局、中国机械装备集团公司办公室主任。1999年至2013年的14年间，吴政隆历任重庆市政府办公厅副主任，重庆万州区委副书记、区长，重庆市委常委兼万州区委书记和市委秘书长。此后，他历任太原市委书记、南京市委书记、江苏省委副书记等。2017年7月起任江苏省省长。

易炼红生于1959年，曾长期在湖南省委党校工作，从2000年开始任湖南省委党校常务副校长(正厅长级)；2004年任湖南省岳阳市委书记；2011年任湖南省委常委、秘书长；2013年任湖南省委常委、长沙市委书记；2017年任辽宁省委常委、沈阳市委书记；2018年5月任辽宁省委副书记、沈阳市委书记；2018年8月起任江西省委副书记，省政府副省长、代省长、党组书记。

张庆伟生于1961年，在航天系有20多年的科学工程和国企管理经验。他曾在中国航空部、航空航天部担任技术员、工程师、主任设计师等技术职位，也曾担任中国航天科技集团公司总经理、国防科工委主任、绕月探测工程领导小组组长、中国商用飞机有限责任公司董事长等项目管理、企业管理的职位。他在2011年8月转换职业跑道，离开航天系到地方工作，出任河北省代省长，2012年任河北省省长。2017年4月任黑龙江省委书记。

王君正生于1963年，早年在原劳动部担任文秘工作，1993年被调往云南后在当地工作长达16年，历任昆明市委常委、市委副书记、云南省高级法院副院长、丽江市市长、市委书记等职。他在2012年异地升任湖北省副省长，隔年兼任襄阳市委书记并跻身省委常委。2016年，他又北上吉林省，担任省委常委、长春市委书记，并在2017年10月当选为十九届中央候补委员。2019年2月，王君正再度跨省调任新疆自治区党委常委、政法委书记，去年出任新疆维吾尔自治区党委副书记、新疆建设兵团党委书记。