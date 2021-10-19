空姐被冻照片引关注 海航领导集体寒风中“罚站”

海航一名身着夏装的乘务员蹲在路边等车被冻得瑟瑟发抖的照片被曝光后引发关注，海航控股党委书记刘璐、党委副书记徐军召集党委班子主要领导干部上周六（16日）深夜身着夏装在海航控股北京基地室外实地站在一排，感受气温已接近0摄氏度的北京的骤寒天气。

综合澎湃新闻和第一财经官方微信公号报道，事发源于一名海航白金卡旅客本月9日夜晚路过海航控股北京基地，看到有乘务员在基地门口蹲在路边等车，冻得瑟瑟发抖，拍了张照片发给了海南省海航集团联合工作组组长、集团党委书记顾刚，并留言提出建议，能否想点办法，给员工遮风避雨。

海航一名空姐着夏服蹲在路边等车冻得瑟瑟发抖。（互联网）

针对旅客建议，顾刚对海航控股相关管理层进行了工作部署，要求“不要坐在办公室就感觉四季如一，员工关爱很多时候其实不需要太多成本，就是需要用心和关注。”同时要求各航司立即要解决问题，保障各种工作都要琢磨一下。

顾刚还说，特殊时期的关注，会让大家对公司更有感情，海航靠什么留人，下一步是要重点思考的问题。在每一个个体无助的时候，集体的一句关心，一个举动，一杯热水都会让他们觉得温暖，会化解掉平时非常多的矛盾，所以请各位在这些方面都要用心，员工关爱很多时候，其实不需要太多成本，就是需要用心和关注。“至少我觉得我们的五星航空是缺了些什么的。希望各位都举一反三，走出困境的海航应该是全方位都要不断超越。”

时隔一周，海航集团党委在工作检查中，发现海航系其它航司乘务员已陆续更换冬装御寒，但海航控股仍迟迟未进行相应调整，被批评“存在严重的形式主义，官僚主义。面对今年入秋换季后气温下降早的事实，海航控股没有及时应对，没有通知乘务员换装也没有相关支持保障，导致乘务员依然衣着单薄身处寒风。在得到集团指令后，海航控股层层交办，没有去盯办落实情况，只是简单下发一纸通告，内容也无法落地实施，严重背离了集团一线工作法工作原则和工作要求。”

面对集团党委的批评，海航控股党委书记刘璐、党委副书记徐军召集党委班子主要领导干部于16日晚搭乘航班从海口前往北京，航班于23：15分降落在北京首都国际机场，在海航控股北京基地室外实地站在一排，体验一线员工户外等车之苦。

海航控股党委班子随后召开专题会深刻反思，强调要坚持走群众路线，坚持为员工办实事，坚持贯彻“员工是最宝贵的财富”理念并在行动中实践，并对未来的海航如何抓党建进行深入思考。