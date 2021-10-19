第三季数据疲软 多机构下调中国经济增长预期

经济学家们下调了对中国今年经济增速的预测，因为周一发布的数据显示第三季度中国经济增长减速，且有迹象表明未来几个月可能会进一步放缓。

据彭博社报道，澳新银行、巴克莱、星展集团和瑞银等公司纷纷将中国全年经济增长预测下调至接近8％或更低水平。许多人认为，电力短缺将持续到第四季度，并损害经济增长。

中国央行行长易纲周日说，尽管经济增长势头“有些缓和”，但经济复苏轨道保持不变。他预计全年经济增长率约为8%，超过北京“6％以上”的官方目标。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆认为，继第三季度大幅放缓至4.9％后，第四季度国内生产总值(GDP)增速将进一步放缓至3.6％。

分析师布鲁斯·庞（音译自Bruce Pang）等人的报告说，华兴资本将中国第四季度GDP增长预测从先前的5.9％下调至5％，并将2022年的增长预测从5.7％下调至5.6％。大和资本的凯文·赖（音译自Kevin Lai）预计，随着电力危机损害GDP增长，本季度经济增速将降至2.5％。

澳新银行将中国全年经济增长预测从之前的8.3%下调至8%，因第三季度数据弱于预期。

大中华区首席经济学家雷蒙德·杨（音译自Raymond Yeung）在一份报告中写道，预计第四季度GDP同比增长将进一步放缓至3.6%。他还发表了以下评论：GDP同比增长数字与环比增长数字和本季度失业率的下降不一致；中国将继续推进经济转型，中国人民银行将维持利率不变，重点专注于控制系统性金融风险。

经济学家们认为，北京可能会提供定向财政和货币支持，而不是实施大规模的刺激。华兴资本预计会通过再次降准等工具，为高科技和创新型企业、中小企业和绿色产业提供支持。