马凯硕： 西方不应错误地认为中国需要照搬其模式

新加坡前资深外交官马凯硕（KishoreMahbubani）昨天（18日）说，西方认为中国应该照搬其模式，这是错误的假设，因为中国是一个更加强韧和更加自信的文明，而西方亟需明白这一点。

根据中新社报道，也是新加坡国立大学李光耀公共政策学院创始院长的马凯硕在接受德国“中国平台”网站专访时说，一个崛起的中国并不会步美国的后尘寻求称霸，因为中国专注于改善本国14亿人的生活，而不是卷入毫无必要的战争。

谈及西方国家习惯于将美国视作“民主伙伴”，而将中国视作“挑战和威胁”，马凯硕直言，这种观念并不正确。他指出，中国是世界上最古老的文明之一，在其历史上有超过4000年的时间是领先世界的，只有近代以来才有200年左右的时间落后于西方，但后者只是很短的时期。他说，西方认为中国应该照搬其模式，这是错误的假设，因为中国是一个更加强韧和更加自信的文明，“西方亟需明白这一点”。

马凯硕认为，关于“新冷战”的表述是错误的。在美苏冷战期间，东西方两大阵营相互隔绝，而今天的中美两国在经济领域已经紧密地联系在一起。在他看来，当前的确存在大量的地缘政治博弈，但今天的世界已是相互依存的状态，需要共同应对越来越多的全球性挑战，例如冠病疫情和气候变化。

马凯硕强调，一个崛起的中国不会步美国后尘。他认为，中国不希望以一种“传教士”的方式去改变世界，更不会让自身陷入类似伊拉克或者叙利亚那样毫无必要的战争当中，“这是因为中国要专注于改善本国14亿人的生活，这已经够忙了。”

谈及对下届德国政府对华政策的期许，马凯硕表示，情绪化是处理地缘政治时最大的误区，德国应该避开这一误区，“过去十年间，中国市场增长了三倍，你不应忘记你的汽车正在销往何处。”

马凯硕曾作为新加坡常驻联合国代表担任安理会轮值主席，他的最新著作《中国的选择：中美博弈与战略抉择》近日被翻译成德文出版发行。