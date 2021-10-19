五名港中大学生暴动等罪成 判刑逾四年

在2019年11月11日“黎明行动”中，示威者于香港中文大学二号桥向警方投掷汽油弹以及杂物。港警入内拘捕五名中大学生，他们今日分别被判刑4年9个月至4年11个月不等。

据《星岛日报》报道，五人案发时均为中大学生，分别是刘晋旭、符凯晴、高梓斌、陈历释及许贻颛。

五人此前否认控罪，经审讯后被裁定所有罪名成立。香港区域法院暂委法官张洁宜今日于西九龙法院判五人监禁四年九个月至四年11个月。

上述五人同被裁定2019年11月11日在香港中文大学赛马会研究生宿舍一座二号桥及环回东路一带，与其他不知名人士参与暴动。

黎明行动，又称“纪念日三罢”，发生于2019年11月11日，香港市民反对修订逃犯条例集会及占领街道运动。当中包括“三罢”（“罢工”、“罢课”及“罢市”）。当天示威者在全港多区堵塞多条主要道路及破坏港铁设施，所造成影响比同年8月5日三罢行动更为严重。整日示威活动持续长达17小时。

当天，有中文大学学生及示威者发动“二号桥行动”，投掷杂物到东铁线路轨和吐露港公路上以堵塞道路促成全民罢工，后来大批香港警察到场，与示威者在二号桥上爆发严重冲突。警方发射逾2000枚催泪弹及橡胶子弹，以及出动水炮车等武器攻击示威者，示威者则用汽油弹、砖石、投石机及弓箭等武器还击，冲突期间多名示威者被俘虏。