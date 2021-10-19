上海加强国内疫情中高风险地区人员健康管理

上海今天发布通知，要求进一步加强对国内疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理，包括所有来自或途经国内疫情中高风险地区的来沪返沪人员，应在抵沪后尽快且不得超过12小时向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告。对所有来自或途经国内疫情高风险地区的来沪返沪人员，一律实施14天集中隔离健康观察，实行两次冠病病毒核酸检测。

根据“上海发布”消息，通知还要求，对所有来自或途经国内疫情中风险地区的来沪返沪人员，一律实施14天严格的社区健康管理，实行两次冠病病毒核酸检测。

此外，学校等有关单位加强健康码查验，对近14天内国内疫情中高风险地区来沪返沪的学生、职工等协助落实相应健康管理措施。

通知还提醒市民，非必要不前往国内疫情中高风险地区，非必要不出境。出行时，做好个人防护、手部消毒等，开展每日自主健康监测。继续加强自我防护， 一旦出现发热、咳嗽等症状，在做好个人防护前提下，及时就近选择医疗机构就诊，并主动告知近期旅居史和相关人员接触史。

上海市疫情防控工作领导小组办公室昨天发布信息，陕西当天通报离沪赴甘肃、内蒙古、陕西等地旅游人员，六人为确诊病例，一人为无症状感染者。新增五例为前日陕西发布的两名核酸检测结果阳性人员在外地的同行密切接触者。

此五人均全程接种冠病病毒疫苗，10月7日在沪核酸检测结果均为阴性。10月13日在内蒙古核酸检测结果均为阴性。前天（17日）在陕西西安核酸检测结果为阳性。

自前日起，陕西累计通报七名离沪赴甘肃、内蒙古、陕西等地旅游人员核酸检测结果为阳性，其中六名为确诊病例，一名为无症状感染者，上海市立即对其涉及的在沪相关人员和场所进行调查处置。

截至今天10时，累计筛查在沪相关人员308人，核酸检测结果均为阴性。累计排查相关场所的物品和环境样本277件，核酸检测结果均为阴性。相关场所已进行终末消毒。

