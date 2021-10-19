张恒帮助郑爽逃税 被罚3227万人民币

中国演员郑爽的前夫张恒，因为协助郑爽偷税，被罚3227万元（人民币，下同，677.75万新元）。

中国国家税务总局上海市税务局官网10月18日发布消息，税务部门检查发现，张恒作为郑爽参演《倩女幽魂》项目的经纪人，策划并操作了约定片酬的合同拆分、“掩护公司”设立等事宜，帮助郑爽逃避履行纳税义务。

上海市税务局有关负责人介绍，2018年12月，张恒负责郑爽拍摄《倩女幽魂》的演艺合同签订、演出报酬和支付方式确定等事宜。

张恒与制片方等共同商讨郑爽片酬的拆分及收款方式，策划具体操作细节，确定了1.6亿元的片酬数额及支付方案：即拆分为4800万元和1.12亿元两个部分，对1.12亿元（实际取得1.08亿元）部分，双方商定由制片方对郑爽实际控制公司以“增资”的形式支付。

之后，张恒与郑爽商定了设立收款公司、提供“增资”合同等事宜。在片酬支付过程中，张恒多次向制片方催款。

张恒通过上述违法行为，掩盖“天价片酬”，帮助郑爽偷逃税款，被处以3227万元罚款。

此事引发网友热议，一度登上微博热搜榜，因为张恒与郑爽曾有一段密切关系，后来二人闹掰，并举报郑爽涉嫌偷逃税问题。时隔不到两个月，这对娱乐圈偷漏税“夫妻档”，先后受到严惩。

