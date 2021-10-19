网民建议“组织中小学生看长津湖” 官方：商业电影不适合统一组织

针对网民“建议组织中小学生观看电影长津湖”的留言，四川自贡市教育和体育局昨天回复称，《长津湖》影片中有大量激烈战斗场景、受伤、断肢、死亡、大自然残酷镜头的影片，是否符合未成年人观看还有待评估，此外该电影属于商业电影，涉及收费问题，由教育部门和学校统一组织不符合上级有关政策。

据人民网“领导留言板”消息，网民本月10日在人民网向自贡市委书记留言称，长津湖是非常具有教育意义的一部电影，建议市委市政府组织学校学生观看。

自贡市教育和体育局回复称， 电影《长津湖》是一部传承红色基因、赓续红色血脉，进行党史学习教育、爱国主义教育的优秀影视作品。学生通过浸入式体验教育，可以感受先烈们为后代留下的宝贵精神财富，感受精神洗礼，对学生来说是一部非常值得观看的红色影视作品。目前，全市学校还没有统一组织学生前往电影院观看。

教育和体育局解释说，《长津湖》影片中有大量激烈战斗场景、受伤、断肢、死亡、大自然残酷镜头的影片，是否符合未成年人观看还有待评估。该电影属于商业电影，涉及收费问题，由教育部门和学校统一组织不符合上级有关政策。

教育和体育局还说，当局今年以纪念建党100周年为重点，制定了《教体系统青少年党史学习教育的实施方案》，要求各学校要通过课堂、德育活动、文艺活动、社会实践、线上等方式加强学生爱党爱国的教育。其中，要求各学校要通过播放电影、纪录片等观影活动加强青少年的爱党爱国教育，目前已有部分学校陆续在开展观影活动。当局也将适时向各学校推荐符合学生身心特点的爱国主义教育影片。

