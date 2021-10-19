中国官媒：外链屏蔽不能光靠企业自纠 政府需介入

针对互联网企业解除外链屏蔽问题，新华社主管的经济参考报周二撰文指出，目前社交媒体间的分享还有壁垒，不便仍旧存在，不能光靠企业自纠，有关部门必须主动介入。

文章提出，一方面应加强监督指导，进一步细化合规标准，列出正面和负面清单，督促企业抓好整改落实；另一方面，应强化依法处置，“对整而不改、阳奉阴违的平台企业依法依规下架应用（App），并处以行政处罚，向社会曝光”。

9月17日是中国工信部对解除外部网址链接屏蔽的最后期限。文章指出，测试发现，虽然部分应用已经不再屏蔽外链，但仍难言真正意义上的互联互通。而互联网最本质的特征，就是互联互通。

文章写道：“在流量为王的年代，解除外链屏蔽意味着流量的重新分配，一些头部平台的优势地位可能会动摇。”在这个问题上，不能光靠企业自纠，有关部门必须主动介入。

中国工信部9月在国新办新闻会上宣布，今年7月启动了为期半年的互联网行业专项整治行动，治理中关注的一个重点就是屏蔽网址链接。当前正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。随后，腾讯阿里均表态配合工信部“解除网址屏蔽”要求，字节跳动呼吁“不找借口”。

9月9日中国工信部还召开行政指导会，要求各平台限期解除屏蔽网址链接。参会企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。