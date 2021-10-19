广西云南“一把手”调整

继中国五个省（自治区）“一把手”今早调整后，广西壮族自治区以及云南省的“一把手”下午也调整。

据新华社报道，刘宁出任广西壮族自治区党委委员、常委、书记，而王宁则担任云南省委委员、常委、书记。

今年59岁的刘宁，吉林临江人，毕业于清华大学水利系水工建筑专业，是工学博士，教授级高级工程师，为中共十九届中央候补委员。

据公开简历，1978年，16岁的刘宁进入清华大学水利系水工结构专业学习。1983年毕业后进入中国长江水利委员会工作，十余年间先后任长江流域规划办公室、长江水利委员会长江勘测规划设计院枢纽设计处干部、一室副主任、副处长兼二室主任。

1996年，刘宁任长江水利委员会总工程师助理，1998年任长江水利委员会副总工程师。2001年12月，刘宁调至中国水利部南水北调工程规划设计管理局工作，任总工程师，2002年4月以后，任水利部副总工程师、总工程师。

2009年，刘宁任中国水利部副部长，在该岗位工作了8年，于2016年兼任中国国务院三峡工程建设委员会委员。

2017年4月，刘宁调任青海省委副书记，后兼任省委政法委书记、省委党校校长，2018年8月任副省长、代省长，次月任省长。

2020年6月，刘宁调任辽宁省委副书记，7月任辽宁省代省长，8月当选辽宁省省长。

至于出任云南省委书记的王宁，今年60岁，湖南湘乡人，工学学士，高级工程师，也是中共第十九届中央候补委员。

王宁于1999年6月任中国建设部建筑管理司副司级助理巡视员，2002年10月升任副司长。期间，于1999年6月至2002年6月，在新疆自治区建设厅挂职任副厅长。

2005年10月，他任住建部稽查办公室副主任，后任人事司司长。2013年6月，他担任住建部副部长、党组成员。

2015年12月，王宁调任福建省委常委、组织部部长，2017年6月起任福州市委书记。2018年5月起任福建省委副书记、福州市委书记。

2020年7月，王宁任福建省代省长，同年9月当选省长，至此番调整。