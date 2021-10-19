民进党创党主席江鹏坚被证实曾是卧底

台湾民进党前主席施明德今天（19日）证实，创党主席江鹏坚在过世前一年告诉他，自己是调查局训练班出身，并曾对党外人士进行监控。

据台湾《联合报》报道，施明德强调，江鹏坚与早前被揭发曾是线民的立委黄国书不同。江鹏坚是主动告知，不是被抓到，而且江鹏坚是正职考取调查局，呼吁外界不要用线民等字眼批评江鹏坚。

黄国书线民案爆发后，民进党前立委林忠正昨天在面簿上写到，民进党某一任主席是调查局派到国民党外长期卧底的工作人员，在过世前特地亲自向受害人告白且慎重道歉，并将他多年来向调查局写的报告文本，交给受害人保管。

民进党籍台中市立法委员黄国书前天被媒体曝出，曾担任国民党政府的“职业学生”。他昨天表示坦然面对过去，承担政治责任，宣布退出民进党，也不再寻求连任。

施明德证实，此人是江鹏坚，并说江鹏坚在过世前一年主动找施明德出来吃饭，并在喝了酒壮胆后，才缓缓道出他调查局训练班出身的背景。江鹏坚说，在美丽岛事件发生后，曾奉命监视施明德的哥哥施明正，但强调从来没有害过人。施明德说：“江鹏坚这样跟我说时，我相信，他没有害过任何人。”

施明德也说，情治单位为了让江鹏坚更熟悉监控对象，把关于党外运动的若干资料资料影印拿给江鹏坚，这些档案一直放在江鹏坚家中，直到江鹏坚与江鹏坚“告白坦承”后，才在过世前托人将档案送给施明德。

施明德指出，这批档案内容包括党外运动内部运作的相关手稿、信函、草稿、文件和会议纪录，还原了不少当年被扣押在威权政府手中而失落的党外环节。他后来将这些资料转交给台湾国史馆，并出版《从党外助选团到党外总部》一书。国史馆曾编辑《战后台湾民主运动史料汇编》，并在2001年出版，其中一册的主题为“从党外助选团到党外总部”，当中部分史料便是从江鹏坚捐赠的这些档案中考证。

施明德认为，江鹏坚是坦荡荡地告白，施明德也为此感动。江鹏坚在2000年逝世。

前民进党籍立法委员黄国书上周末被媒体曝出，曾担任国民党政府的“职业学生”。他之后说，坦然面对过去，承担政治责任，并宣布退出民进党，也不再寻求连任。