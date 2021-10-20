美国审查大疆 制裁参与中国海洋主张的实体

美国联邦通信委员会专员建议对将中国无人机制造商大疆创新列入构成安全风险的企业名单中。参议院外交关系委员会通过一项法案，对参与中国在南中国海和东海海洋和领土主张的中国实体和个人实施制裁。

据彭博社报道，美国联邦通信委员会专员建议对无人机制造商大疆进行安全审查。美国联邦通信委员会（FCC）专员卡尔（Brendan Carr）认为，FCC应该考虑将中国无人机制造商大疆创新列入构成安全风险的企业名单中。

如果被加入名单，意味着美国的补贴不能用于购买大疆生产的设备；FCC正在考虑禁止在美国销售名单上企业的产品，其中包括华为。

卡尔是FCC领导层的共和党成员，他无法掌控FCC议程，议程由民主党领导层主导。

大疆发言人利斯伯格（Adam Lisberg）通过电邮表示，大疆无人机是安全的，适合敏感行业和政府部门的工作。

另外，美国外交关系委员会通过参议员卢比奥（Marco Rubio）以及卡丹（Ben Cardin）提出的两党联合法案，该法案提出，对参与中国在南中国海和东海海洋和领土主张的中国实体和个人实施制裁。

卢比奥说：“美国需要更多工具来对抗北京，中国在南中国海和东中国海的激进行为不能不受约束。”