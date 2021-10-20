中国整治用户账号：全面清理“僵尸”粉

中国国家互联网信息办公室于10月18日召开会议，开展“互联网用户账号运营乱象专项整治行动”。其中提到，将全面清理“僵尸”粉、机器粉，还将严处置利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号。

据中国网信网报道，会议指出，账号运营乱象专项整治行动是“清朗”系列专项整治的重要内容，将对即时通讯、新闻资讯、论坛社区、网络直播、知识问答、生活服务、电子商务、网络视频、网络游戏等各类网站平台账号进行集中整治。

会议强调，专项整治行动要紧盯五类账号：一是违法违规账号“转世”。加强账号注册管理，严禁已被关闭的账号以相同名称、相似名称等关联名称重新注册，对于已被关闭的账号主体，根据违法违规程度设置一定的禁止重新注册期限。

二是处置名称、昵称、头像、简介和封面等包含违法违规信息的账号，假冒仿冒党政军机关、企事业单位、新闻媒体等组织机构名称、标识以假乱真误导公众的账号，不具备经济、教育、医疗卫生、司法等领域专业资质仍从事专业领域信息内容生产的账号。

三是管控网络名人账号异常涨粉行为，全面清理“僵尸”粉、机器粉，大力打击通过雇佣水军等方式的非自然涨粉行为，定期清理“僵尸”账号。

四是从严处置利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号；传播低俗、庸俗、媚俗内容的直播、主播账号；炒作明星八卦等泛娱乐化信息，引发网民互相攻击的账号；以知识传播名义歪曲解读国家政策，干扰公众认知的账号；“带节奏”操控评论，干扰真实舆论呈现的水军账号。

五是严格网络游戏账号实名注册和登记要求，清理向未成年人提供网络游戏账号的租售交易。此外，因机构调整等原因无法注销的政务号也将予以集中处置。

