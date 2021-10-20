中国军方吁美详细说明核潜艇碰撞事故

美国海军核动力潜艇康涅狄格号（USS Connecticut）在南中国海潜航时发生碰撞事故，中国国防部昨天（19日）呼吁美方认真对待各方关切，采取负责任态度，尽快对事件作出详尽说明。

据中国国防部官网消息，国防部新闻发言人谭克非以答记者问形式回答说，中方对事件表示严重关切，要求美方作出澄清，美方作为当事方，有责任有义务详细说明事件有关情况。

谭克非指出，美军打着“航行和飞越自由”的旗号，频繁派遣航母、战略轰炸机、核潜艇等先进武器平台在南中国海炫耀武力，是此次事件的根源所在、危害所在。

中国军方认为，美方上述行为势必影响南中国海海域的航行安全，引发南中国海沿岸国家的严重关切和不安，“美方应停止对中国南海岛礁邻近海空域抵近侦察和针对中国的军力部署，停止在南海搞所谓‘航行自由行动’”。

谭克非说，美国军方此次刻意拖延和隐瞒了事故详情，10月2日发生碰撞事故后，时隔五天才发表一份语焉不详的简短声明，这种不负责任、遮遮掩掩的做法极易引发误解误判，中国及南中国海周边国家不得不质疑事件的真相和美方意图。

他指出，此次事件还表明，美英澳近期建立三边安全伙伴关系开展核潜艇合作，使得澳大利亚这样的无核国家获得可用于制造核武器的核材料，将使武器级高浓铀脱离必要监管，带来巨大的核扩散风险，严重违反《不扩散核武器条约》精神，冲击国际核不扩散体系，诱发军备竞赛，破坏东南亚无核区建设，发生核事故的概率也会大幅上升，给地区和平安全带来严峻挑战。

康涅狄格号是美军现役三艘海狼级潜艇中的一艘，属于美海军现有战斗力最强和灵敏度最高的攻击潜艇之一。

美国海军本月7日发表声明称，康涅狄格号本月2日在亚太地区的国际水域潜航时撞上一个“物体”后受损，但没有人员受到危及生命的伤害。

但中国央视报道引述智库“南海战略态势感知计划”主任胡波分析说，根据监测影像及潜艇上浮航速推测，事故位置可能在海南岛以南、西沙群岛以北，即海南岛、西沙群岛和巴士海峡的三角区域中间，这也是美军在南中国海活动的活跃区域。

