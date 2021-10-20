中国国考首招18名反垄断公务员

中国国家市场监督管理总局网站10月14日发布关于公务员的录用职位公告，其中显示反垄断司局计划招录18人。这使得反垄断局成为此次市场监管总局招录人数最多的司局级机构，同时也是市场监管总局自2018年成立以来首次公开招录反垄断工作人员。这意味着反垄断领域加强监管的背景下，反垄断监管机构或将扩容，充实反垄断监管力量。

据观察者网报道，职位简介显示，这些公务员将从事反垄断政策研究、反垄断执法、经营者集中反垄断审查相关工作；对报考人员的专业要求为民商法学、经济法学、国际法学、应用经济学、产业经济学、金融学、法学和经济学等。

今年5月份，美国律师协会垄断在线期刊“The Antitrust Source”曾对市场监管总局反垄断局局长吴振国进行专访。吴振国当时曾表示：相较于世界其他主要反垄断执法机构，中国反垄断执法机构人员编制较少，反垄断监管力量还有待充实。目前，市场监管总局正在研究充实反垄断监管力量的方案，进一步提升监管能力和水平，增强监管权威性。

同时，今年3月份的中央财经委员会第九次会议也提到：要提升监管能力和水平，优化监管框架，实现事前事中事后全链条监管，充实反垄断监管力量，增强监管权威性，金融活动要全部纳入金融监管。

7月26日上午，2021年反垄断骨干人才培训班举行开班仪式。市场监管总局副局长甘霖在仪式上强调，本次培训是总局成立以来首次举办规格高、周期长、覆盖广、针对性强的反垄断集中培训。当时，全国各地从事反垄断执法的司局级负责人等参加学习。