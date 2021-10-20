张庆伟履新湖南当天赴韶山瞻仰参观

中国高层昨天密集调整七省区“一把手”，其中新任中共湖南省委书记张庆伟尤其令人关注。

在这轮省级“一把手”调动中，有“航天少帅”之称的原黑龙江省委书记张庆伟接替许达哲任湖南省委书记。

据湖南省政府网站消息，张庆伟昨天（19日）在到任湖南的第一天就专程到韶山，向中共前领导人毛泽东铜像敬献花篮，瞻仰毛泽东故居、纪念馆。

他强调，要牢记中共总书记习近平的嘱托，继承和发扬老一辈革命家的革命精神、崇高品德和优良作风，牢记初心使命，补足精神之钙，走好新时代长征路，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献湖南力量。

张庆伟说，“中国人民的大救星——毛泽东就出生在韶山，我来湖南工作，第一站就到这里，再次接受革命教育，再次接受精神洗礼，感悟革命先辈的丰功伟绩，不断砥砺奋进之志、激发奋斗力量。”

他指出，各级领导干部要永葆清正廉洁的政治本色，“毛主席的一生始终清正廉洁，我们要传承革命传统，守住底线、不越红线，驰而不息正风肃纪，做到忠诚干净担当，以党风政风好转带动社会风气好转”。

另据湖南日报报业集团旗下的华声在线网站报道，张庆伟昨天在湖南全省领导干部会议上说，湖南是毛泽东的家乡，能为增进三湘各族人民福祉贡献绵薄之力，他感到非常荣幸。

他说，将以忠诚之心践行“两个维护”，始终把政治建设放在首位，把对党绝对忠诚作为最根本的政治要求，坚决同以习近平为核心的党中央保持高度一致。

张庆伟还谈及从严治党及反腐问题，强调将以斗争精神从严管党治党，扛起管党治党政治责任和第一责任人责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，抓好政法队伍教育整顿，把严的主基调长期坚持下去。

张庆伟说，“我在湖南没有亲属，如果有人打着我的旗号或以亲友名义办私事、谋私利的，不仅不能办，而且要依纪依法查处。我将严格要求自己，始终保持清正廉洁的政治本色。”

现年60岁的张庆伟曾在航天领域工作长达23年，担任过中国载人航天工程副总指挥。2007年，46岁的张庆伟被任命为正部级的国防科工委主任，成为当时国家部委中最年轻的部长之一，也是“60后（1960年代出生）”高官中的佼佼者。

2011年，张庆伟出任河北省长，2017年调任中共黑龙江省委书记。分析人士指出，张庆伟从2002年中共十六大到2017年中共十九大连续当选四届中央委员，担任地方党政大员也超过10年，并拥有担任两个省级“一把手”的资历。按照惯例，从地方大员升任中央政治局委员通常要有在两个以上省份担任“一把手”的资历，张庆伟这次出任湖南省委书记，意味着他已跨过进入政治局所需的资历门槛。