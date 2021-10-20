陈柏惟罢免案 台内政部备上千警力维护治安

台湾基进党立委陈柏惟罢免案将于本周六（23日）投票。台湾中选会主委李进勇今天说，投票通知单已在上周五（15日）前送达，并设置258个投开票所；台湾内政部说，为确保罢免期间治安，使用警力及协勤民力共1571名。

台湾深绿基进党的36岁网红立委陈柏惟，因被指问政表现荒腔走板，本周六在台中选区面对罢免案，普遍被认为是一场蓝绿对决；虽然他被挖出车祸肇逃、涉赌、挺毒和说谎的劣迹，但因为高举“抗中保台”大旗，获民进党上下力挺“反恶罢”。

综合《自由时报》、中央社、网媒“新头壳”报道，台湾立法院内政委员会今天邀内政部长徐国勇、中选会主委李进勇等人列席，专题报告并备询。

李进勇会前受访时表示，依规定投票通知单都是在选前两天就会送达到各家户，今年特別协调台中市选委会提早，所有投票通知单在上周五前已经送达，如果民众没收到，可向里长、公所查询。“原则上我们是提早发送。”

中选会书面报告指出，这次罢免案设置258个投开票所，平均每所配置工作人员12.5人为原则，总共3222名工作人员；为因应疫情，投票日前将加强宣导居家隔离、居家检疫者不得进入投开票所，并依社交距离规划投票所适当动线。

内政部书面报告指出，为确保罢免期间投开票所治安维护万全，警政署请台中市政府警察局审慎规划警卫部署，并从开票起到状况平稳为止，掌握维安情资即时通报，严防不满罢免结果引发维安状况，使用警力及协勤民力共1571名。

徐国勇受访时也说，内政部该做的维安工作、交通整备都相当齐全。警政署长陈家钦表示，对于可能利用暴力、金钱贿选影响投票正确性、赌盘签赌影响投票公平性等，台中市警察局、刑事局都有布线查缉，会排除这些外来干扰因素。