爱立信计划削减中国业务 因瑞典制裁华为波及其在华市场

瑞典爱立信周二宣布计划削减在中国的业务。由于瑞典禁止华为在该国销售5G设备，中国对此实施报复，导致爱立信在中国市场营收锐降。中国是爱立信最大的市场之一。

据路透社报道，该公司还公布第三季度核心获利好于预期，因为全球大部分地区的5G设备销售强劲，抵消了中国大陆市场份额的损失和全球供应链问题带来的打击。

瑞典一年前禁止华为在该国销售5G设备，此后爱立信在中国最新几轮电信招标中失去了大部分份额。

爱立信首席财务官梅兰德在接受采访时说，该公司来自中国的营收占比已经从10至11%降至3%左右，这抵消了华为迫于美国政府压力退出几个国家后，爱立信填补华为留下的市场空白带来的营收增长。

梅兰德说，这种下降从第二季度开始，直到明年同期都会显示为同比下降。

仅在第三季度，中国的销售额就减少了36亿瑞典克朗（约5.6亿新元），该公司目前正计划减少其在中国的销售和交付机构。

据报道，削减中国业务标志着这个在中国已经有100多年历史的公司的一次小规模撤退。爱立信首席执行官鲍毅康上个月曾誓言要加倍努力，重新获得中国的市场份额。

作为诺基亚的竞争对手，爱立信还表示，全球供应链问题已经开始产生影响。

“第三季度末，我们经历了供应链干扰对销售的一些影响，而且这些问题将继续构成风险”，鲍毅康在一份声明中说。

爱立信股价周二收跌3.73%。分析师表示，由于需求保持强劲，供应链吃紧可能转化为明年的潜在上升空间。

季度经调整后的营业利润从一年前的86亿瑞典克朗上升到88亿瑞典克朗（约13.7亿新元），高于78.5亿瑞典克朗的路孚特预测均值。

从所有三家美国电信公司--威瑞森通讯、AT&T、T-Mobile锁定5G合同，有助于该公司消化在中国的损失。